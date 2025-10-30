Controlli a tappeto dei Carabinieri della Tenenza di Cercola presso l’istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia, nel parco Europa. L’operazione, effettuata con il supporto del Nucleo Cinofili dell’Arma, ha avuto come obiettivo la prevenzione e il contrasto al consumo e allo spaccio di droga, oltre al possesso di armi tra gli studenti.

Blitz davanti alla scuola a Cercola: droga e lame negli zaini degli studenti. Arresti e denunce

Le verifiche sono state condotte nelle aree comuni dell’istituto, poco prima dell’inizio delle lezioni. Nel corso dei controlli, un 15enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a scatto, mentre un 16enne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di una dose di hashish nascosta nello zaino.

Le indagini hanno poi condotto i militari fino all’abitazione di Luigi D’Ambrosio, 24 anni, residente a Ponticelli, dove sono state rinvenute e sequestrate 621 dosi di marijuana e 521 dosi di hashish, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, per un totale di quasi un chilo di stupefacenti. Sequestrati anche 410 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.