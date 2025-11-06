Blitz contro il clan Mallardo, 5 arresti. Sgominato gruppo della fascia costiera

Giugliano. Blitz nella notte contro il clan Mallardo, colpita la fazione di Lago Patria. L’operazione è stata effettuata dal nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Giugliano. A seguito dell’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Napoli su ordine della Dda partenopea, sono state arrestate 5 persone: 4 in carcere ed una ai domiciliari.

Comunicazioni anche col reggente detenuto in cella

Tra gli arrestati ci sarebbe anche l’uomo ritenuto attualmente dagli inquirenti il ‘delegato’ del clan alla fascia costiera. Nell’inchiesta anche la compagna dell’ex reggente Gennaro Trambarulo. La donna (indagata senza misura cautelare) avrebbe fatto da tramite col boss detenuto. Poi, secondo le indagini dei militari dell’Arma svolte tre 2023 e 2024, c’erano una serie di affiliati che organizzavano e imponevano il racket ai cantieri sul litorale giuglianese. E non mancavano raid intimidatori nei confronti degli imprenditori. Il gruppo si occupava anche di distribuire le ‘mesate’ agli uomini del clan.

In carcere oggi sono finiti: Carmine Cerqua, Roberto Corona, Alfredo Lama e Gennaro Ronga. Nel collegio difensivo, tra gli altri, l’avvocato luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Nonostante numerosi blitz e batoste giudiziarie, quindi, la cosca dei ‘Carlantonio’ era riuscita a riorganizzarsi e far sentire la pressione intimidatoria sul territorio, incluse le frazioni di Licola, Varcaturo e Lago Patria. Stanotte, a demolire il potere del clan, un nuovo blitz anticamorra dei carabinieri di Giugliano.