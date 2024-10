All’alba di oggi, lunedì 14 ottobre, i carabinieri hanno eseguito un’importante operazione contro un gruppo criminale collegato al clan dei Casalesi, arrestando 14 persone (9 in carcere e 5 ai domiciliari) tra cui il boss, Antonio Mezzero, recentemente scarcerato dopo 24 anni di reclusione.

Blitz con 14 arresti nel casertano: volevano ricostituire una frangia del clan dei casalesi

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha visto coinvolti 120 militari, supportati da un team SOS, unità cinofile e un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.

Secondo le indagini, il boss, tornato in libertà, avrebbe ricompattato attorno a sé un gruppo di fedelissimi e nuove leve, tentando di ricostruire il clan attraverso estorsioni e intimidazioni nel territorio. Gli indagati sono accusati di vari reati, tra cui associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione.

Arresti in più comuni

Gli arresti sono avvenuti tra Grazzanise, Casal di Principe e il resto del Basso Volturno, con i carabinieri che hanno messo in atto un piano dettagliato per neutralizzare il pericoloso gruppo criminale. Le indagini proseguono per fare luce su ulteriori dettagli riguardanti le attività illecite del gruppo e il coinvolgimento di altre persone.