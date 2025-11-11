Blitz antidroga tra Marcianise e Aversa: tre persone arrestate dalla Polizia

La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito due distinte operazioni che hanno portato all’arresto di tre uomini, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi, condotti dagli agenti dei Commissariati di Marcianise e Aversa, rientrano nei controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga sul territorio provinciale.

Marcianise: due arresti nel centro cittadino

Durante un servizio di pattugliamento nel centro di Marcianise, i poliziotti hanno notato due uomini intenti a cedere piccoli involucri a giovani passanti. Insospettiti, gli agenti sono intervenuti immediatamente, scoprendo che uno dei due nascondeva sei dosi di cocaina. Il secondo soggetto, alla vista della Polizia, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Nelle sue tasche sono state rinvenute diverse dosi di crack e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Aversa: un arresto per spaccio di cocaina

Nel corso di un’altra operazione, gli agenti del Commissariato di Aversa hanno fermato un uomo sorpreso mentre consegnava un piccolo oggetto a una persona a bordo di una moto. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di disfarsi di una busta, subito recuperata dagli investigatori. All’interno sono stati trovati dieci involucri di cocaina. Il pusher è stato arrestato in flagranza di reato e condotto negli uffici di Polizia per le formalità di rito, in attesa della convalida dell’arresto.