Dalle prime luci dell’alba, è in corso una maxi operazione della Polizia di Stato nei quartieri di Forcella e delle Case Nuove, a Napoli. Si tratta di un duro colpo inferto al clan Mazzarella-Buonerba.

Blitz anticamorra della Polizia tra Forcella e Case Nuove: arresti e perquisizioni

Gli uomini della Squadra Mobile e dei Commissariati di Poggioreale e Vicaria-Mercato stanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di numerosi soggetti, consideranti esponenti di un clan della zona. Sono tredici le ordinanze di custodia cautelare eseguite. Il provvedimento dispone per 10 persone la custodia cautelare in carcere e per 3 gli arresti domiciliari

Le accuse

Sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Gli indagati risultano legati, a vario titolo, al cartello criminale camorristico denominato Mazzarella-Caldarelli-Buonerbaattivo nella zona centrale di questo capoluogo, in particolare nei quartieri Forcella e Case Nuove.

Le indagini

L’ordinanza prende le mosse dall’inchiesta avviata nell’aprile 2023 a seguito della denuncia di un imprenditore edile. L’uomo era stato vittima di diverse aggressioni a scopo estorsivo da parte degli indagati. La vittima ha deciso di ribellarsi al racket rivolgendosi alle forze dell’ordine.