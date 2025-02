Blitz anti-camorra tra Frattamaggiore e Frattaminore. Dalle prime ore di oggi, martedì 11 febbraio, la Polizia di Stato e i Carabinieri stanno conducendo un’importante operazione nell’area nord di Napoli. Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, gli agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, di cui 16 tratte in arresto dalla Polizia e 4 dai militari dell’Arma.

Blitz anti-camorra tra Frattamaggiore e Frattaminore: 20 arresti. Sgominato il clan “Pezzella”

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di reati legati alla criminalità organizzata, in particolare al clan “Pezzella”, attivo tra Fratta e Crispano. Le accuse includono associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione – sia tentata che consumata – oltre al possesso e alla detenzione illecita di armi da fuoco clandestine, ricettazione e reati legati al traffico di droga. Tutti i crimini contestati risultano aggravati dall’obiettivo di favorire un’associazione di tipo mafioso.

Gli investigatori hanno accertato l’operatività del sodalizio criminale, attivo nel settore delle estorsioni ai danni di imprenditori e negozianti. Documentato l’uso di armi per affermarsi contro altri clan rivali, come i Cristiano-Mormile. Le indagini hanno anche ricostruito le capacità imprenditoriali della cosca legate alla commercializzazione di droga come cocaina e hashish nelle zone di Frattaminore e Frattamaggiore.

Il blitz a Pomigliano

Il blitz odierno segue di poche ore un’operazione analoga condotta dai Carabinieri a Pomigliano d’Arco, dove sono state arrestate 27 persone legate ai clan Ferretti e Cipolletta. Gli arresti si inseriscono nella sanguinosa faida tra le due organizzazioni criminali, responsabili di una serie di agguati, tentati omicidi, incendi, estorsioni e numerosi altri reati finalizzati al controllo del territorio.