Maxi blitz a Boscoreale contro la criminalità organizzata. Sono 21 le ordinanze di custodia cautelare eseguite questa mattina dai carabinieri del gruppo di Torre Annunziata.

Blitz anti-camorra, 21 arresti a Boscoreale

Su delega del procuratore distrettuale i militari hanno notificato un provvedimento di custodia in carcere per tredici persone e otto di custodia agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli indagati coinvolti nel blitz di questa mattina fanno riferimento al clan Pesacane e al vecchio clan Gallo-Limelli-Vangone, entrambi operanti nei territori di Boscoreale e Boscotrecase, zona a sud di Napoli.

Otto arresti a Melito

Operazione anti-camorra anche a nord di Napoli. Questa mattina i militari della Compagnia di Marano hanno eseguito otto arresti ai danni del clan Amato-Pagano. Sono accusati di aver gestito una piazza di spaccio per conto degli “Scissionisti”.