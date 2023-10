Otto persone, ritenute legate al clan Amato-Pagano, sono state arrestate nella notte dai carabinieri della compagnia di Marano. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti a Melito. Secondo le indagini avrebbero gestito una piazza di spaccio riconducibile agli “Scissionisti” di Secondigliano.

Camorra, blitz anti droga a Melito: 8 arresti nel clan Amato-Pagano

Per quattro degli indagati è stato disposto il carcere, gli altri quattro sono stati, invece, sottoposti agli arresti domiciliari. Anche grazie alle intercettazioni gli inquirenti hanno ricostruito che la vendita al dettaglio di cocaina, marijuana e hashish, in maniera continuativa e strutturava, andava avanti dalla fine del 2018 tra i palazzi del parco Monaco di Melito.

In manette sono finiti Carmine della Gaggia, detto Ciccio, ritenuto capo e promotore della piazza di spaccio del complesso residenziale “parco Monaco”, a Melito; Giovanni Bottiglieri, detto “Bucatin”, ed Antonio Esposito, individuati come gli addetti al confezionamento, che si occupavano materialmente della divisione in dosi; Salvatore Taglialatela, per gli inquirenti incaricato del trasporto della droga; Umberto Maraucci, Domenico di Marino e Giuseppe Termano, che avrebbero avuto il compito di vendere la droga agli acquirenti al dettaglio; Giuseppe Termano, individuato come custode degli stupefacenti.