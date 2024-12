Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, in collaborazione con il personale delle competenti ASL, hanno eseguito un’importante operazione di controllo al mercato ittico di Volla. L’intervento, volto a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, ha portato al sequestro di 10 tonnellate di prodotti ittici privi di tracciabilità, provenienti dall’estero.

Blitz al mercato ittico di Volla: sequestrate 10 tonnellate di pesce irregolare

Il materiale sequestrato, ritenuto potenzialmente pericoloso per il consumo umano, è stato immediatamente distrutto. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 euro a carico dei legali rappresentanti di cinque imprese operanti nel settore. Le aziende, oltre a non aver garantito la tracciabilità del prodotto, avevano omesso le comunicazioni obbligatorie agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), necessarie per i prodotti ittici importati, e non avevano segnalato l’inizio delle attività sul portale GISA della Regione Campania.

Nel corso delle ispezioni, è stato inoltre individuato un lavoratore irregolare, evidenziando ulteriori irregolarità nel rispetto delle normative vigenti.

L’operazione si inserisce in un piano di intensificazione dei controlli sulla filiera alimentare, che proseguirà nei prossimi giorni, con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie e di fine anno, durante il quale aumenta significativamente la domanda di prodotti ittici.