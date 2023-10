Il blitz di questa mattina a Caivano, già finita sotto ai riflettori per le cuginette del Parco Verde vittime di ripetuti abusi, si è concluso con l’arresto di 9 persone accusate di associazione mafiosa. In manette anche ex politici della passata amministrazione.

Blitz a Caivano, chi sono i 9 fermati per corruzione ed estorsione

Carmine Peluso, Giovanbattista Alibrico, ex consigliere di maggioranza, e Armando Falco, che l’ordinanza identifica come segretario cittadino del partito di Matteo Renzi e parente dell’ex sindaco di centrosinistra Enzo Falco. Tra i nove arrestasti figura infatti l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune , ex consigliere di maggioranza, e, che l’ordinanza identifica come segretario cittadino del partito di Matteo Renzi e parente dell’