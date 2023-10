Nove persone fermate per associazione di tipo mafioso, estorsione e corruzione. È in corso dalle prime ore del giorno un blitz dei Carabinieri nei Comuni di Caivano, in provincia di Napoli, ma anche San Marcellino e Aversa, nel Casertano.

Blitz tra Caivano e Aversa: 9 fermi, coinvolti esponenti dell’ultima amministrazione

Tra gli indagati figurano anche alcuni esponenti della precedente amministrazione del Comune di Caivano, oggi commissariato. L’inchiesta della Dda di Napoli ha smantellato una organizzazione criminale che agiva nelle tre città e aveva creato un elevato giro di affari. Sono state effettuate anche numerose perquisizioni.

Seguiranno aggiornamenti