Blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel quartiere Barra, periferia Est della città, dove è stato scoperto un deposito con 10mila euro falsi e oltre 20 chili di botti illegali. Le banconote, in tagli da 20 e 50 euro, erano riprodotte a regola d’arte, praticamente indistinguibili dagli originali. In manette è finito Pietro Musco, 61 anni, già noto alle forze dell’ordine: per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Blitz a Barra: sequestrati 10mila euro falsi e 20 chili di botti illegali

L’operazione rientra nei controlli intensificati in vista del Capodanno. A Barra i carabinieri della Compagnia Poggioreale e del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno individuato un locale dove venivano presumibilmente stoccati soldi falsi e materiale pirotecnico pronto per essere distribuito. Oltre al denaro contraffatto, sequestrati 15 ordigni artigianali e 20 chili di botti di origine illecita, destinati a ulteriori lavorazioni.

Durante le verifiche sul territorio, i carabinieri hanno denunciato sei persone: un 37enne per detenzione di droga a fini di spaccio; un 41enne per furto di energia elettrica, avendo collegato il market alla rete pubblica; due soggetti per evasione; un altro per guida senza patente. Notificate 16 sanzioni al Codice della Strada e sequestrati 45 chili di alimenti non a norma in diversi esercizi commerciali, per un totale di 5mila euro di multe.