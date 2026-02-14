Bitz dei Carabinieri a Castel Volturno, scoperto cimitero di auto rubate e smontate

Carcasse di auto e veicoli rubati

Durante i controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto decine di carcasse di autovetture, molte delle quali prive di elementi utili all’immediata identificazione. Tra i rottami, però, sono emerse parti riconducibili a due veicoli oggetto di furto denunciato nelle scorse settimane.

In particolare, è stata recuperata una porzione di autovettura Mercedes-Benz, risultata provento di furto denunciato il 12 dicembre presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli. Inoltre, è stato individuato un telaio riconducibile a un’auto denunciata rubata il 27 gennaio scorso, confermando l’uso dell’area anche per lo smontaggio e l’occultamento di veicoli di provenienza illecita.

Sequestrate 100 lastre di amianto

Nel medesimo contesto, i militari hanno sottoposto a sequestro rifiuti speciali pericolosi, tra cui circa 100 lastre di amianto, materiale altamente nocivo per la salute e per l’ambiente. La presenza dell’amianto aggrava il quadro delle violazioni ambientali e rende necessarie ulteriori verifiche tecniche per la bonifica dell’area.

Area affidata alla Polizia Locale

L’intera area sequestrata è stata affidata in custodia al Comandante pro tempore della Polizia Locale. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili dell’illecita attività di smaltimento e deposito abusivo di rifiuti, nonché per verificare eventuali collegamenti con il traffico di auto rubate. L’Autorità Giudiziaria è stata informata.