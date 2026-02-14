Logoteleclubitalia

Bitz dei Carabinieri a Castel Volturno, scoperto cimitero di auto rubate e smontate

Blitz dei Carabinieri nella mattinata del 13 febbraio 2026 a Castel Volturno, in località La Piana, dove i militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno proceduto al sequestro di un’area demaniale di circa 2.000 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

