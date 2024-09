Sono stati sorpresi a giocare in un soggiorno spoglio di Casandrino davanti al classico tavolo ovale con mucchi di contanti e banconote di ogni tipo. Denunciati sette uomini di origini indiane, pakistane e bangladesi per gioco d’azzardo.

La scoperta della bisca clandestina

I 7 si trovavano in una palazzina in via Nino Bixio quando sono stati beccati al centro di una bisca clandestina.

I giocatori si sono accorti dei carabinieri quando era ormai troppo tardi. Inutili i tentativi di nascondere il denaro I carabinieri hanno sequestrato oltre 1200 euro e 5 mazzi di carte. Sono stati tutti denunciati per gioco d’azzardo.