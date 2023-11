Un bimbo di 5 anni si è smarrito nella folla del Centro Commerciale Campania di Caserta. Quando ha capito di essere solo e incapace di ritrovare sua madre, si è fermato di fronte a un negozio in attesa di aiuto.

Bimbo di 5 anni si perde nel Centro Commerciale Campania: ritrovato dalla Polizia

La Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente dopo una segnalazione al numero di emergenza 113. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise sono giunti sul posto, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza e utilizzando persino il megafono per facilitare la ricerca attraverso la filodiffusione.

Alla fine, il bimbo è stato ritrovato nei pressi di uno store, rassicurando così la madre spaventata. L’episodio, risalente all’inizio di novembre, è stato recentemente ricordato dalla Polizia di Stato attraverso un post su Instagram: “Nei posti affollati può capitare di perdersi di vista e per un bambino un luogo può trasformarsi in un oceano – si legge -. Ma i bambini sanno stupirci per la loro maturità, come pochi giorni fa quando in un centro commerciale in provincia di Caserta, un bimbo ha perso di vista la mamma e, dopo aver tentato di cercarla, ha capito che avrebbe dovuto fermarsi per farsi trovare. Una segnalazione giunta al 113 poi ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Marcianise di ritrovare il bambino e di riportarlo tra le braccia delle sua spaventatissima mamma”.