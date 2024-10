Dopo l’importante vittoria 1-0 sulla Juve Next Gen ha parlato il mister Valerio Bertotto, con il suo Giugliano che trova la seconda vittoria consecutiva e vola al secondo posto momentaneo. “Partita insidiosa e che poteva trarre in trappola, dovevamo chiuderla ma ai ragazzi sono stati bravi”.

La conferenza stampa di Bertotto

L’analisi sulla partita

“Partite che poteva mostrare delle insidie, siamo stati bravi ed abbiamo rischiato poco approfittando del vantaggio numerico che però non siamo stati in grado di chiudere, quando crei tante occasione ma lasci lo spiraglio agli avversari questo può farti male e questo mi fa arrabbiare perché abbiamo creato tantissimo e dobbiamo lavorarci sopra.

Per il resto dobbiamo continuare su questa strada e i ragazzi non devono preoccuparsi ed avere paura di vincere, perché la vittoria consolida le certezze e ti spinge in avanti.

Come mai gli attaccanti tranne non riescono a trovare il gol ?

“Non è nel singolo che dobbiamo trovare le nostre risposte, ripeto sono felice per il risultato ma il mio compito e dovere è quello di alzare il livello di qualità della squadra che è alto.