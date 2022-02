Beppe Signori è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Ospite a Verissimo, racconta per la prima volta in tv il suo stato d’animo dopo l’assoluzione in seguito a un’inchiesta legata al calcioscommesse, iniziata nel 2011.

Vediamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Beppe Signori.

Beppe Signori: chi è, età, carriera

Beppe Signori, all’anagrafe Giuseppe, è nato il 17 febbraio 1968, sotto il segno dell’Acquario. Ha 54 anni ed è alto 170 cm.

È il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A: ha segnato 188 goal e vanta tre titoli di capocannoniere, vinti con la maglia della Lazio nel 1992-93, nel 1993-94 e nel 1995-96. Inoltre, ha vinto 2 volte la classifica dei cannonieri della Coppa Italia nel 1992-1993 e nel 1997-1998. È stato uno dei cinque calciatori ad avere vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione, corrispondente all’annata 1992/93.

Risulta al terzo posto tra i migliori marcatori nella storia della Lazio, dove ha ricoperto il ruolo di capitano, con 127 reti.

È stato inoltre inserito nella graduatoria del Pallone d’oro nelle edizioni 1993 e 1994, classificandosi rispettivamente al 21º e 17º posto.

Beppe Signori: oggi

Il 1º giugno 2011, Beppe Signori viene arrestato dalla polizia, nell’ambito di un’inchiesta legata alle scommesse nel mondo del calcio: viene inizialmente posto agli arresti domiciliari, poi revocati due settimane dopo. Il successivo 9 agosto, la Commissione disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) gli commina cinque anni di squalifica con preclusione da qualsiasi categoria o rango della Federazione. In ambito penale, Signori rimane soltanto indagato.

Il 23 febbraio 2021, arriva per lui una prima assoluzione da parte del tribunale di Piacenza, in uno dei filoni secondari dell’inchiesta, perché “il fatto non sussiste”. Il successivo 30 marzo, viene assolto anche dal tribunale di Modena, in primo grado e sempre per lo stesso motivo.

Il 1º giugno 2021, a dieci anni esatti dal giorno del suo arresto, Signori viene riabilitato dalla FIGC con un provvedimento di grazia.

Beppe Signori: moglie, patrimonio

In merito alla sua vita privata, nel 1997 Beppe ha sposato Viviana Natale, Miss Cinema 1988, modella e attrice, dalla quale avrà tre figli. Si è poi legato a Tina Milano, attrice che aveva conosciuto per la prima volta sul set di Scherzi a parte, poi ritrovata dopo tempo, quando già era separato dalla prima moglie.

In seguito all’abbandono del mondo del calcio, si è dedicato ad attività imprenditoriali nel settore del turismo e della ristorazione.

Beppe Signori: Instagram

Su Instagram, Beppe è presente con il suo profilo ufficiale, seguito da oltre 24mila followers, con cui condivide diversi scatti.