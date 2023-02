Il vicepresidente della Camera dei deputati Sergio Costa oggi ha incontrato il prefetto Claudio Palomba a Napoli per parlare della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Due, in particolare i casi presi in esame. Il primo è la Masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola: che con i suoi 12 ettari di terreni è il più grande dell’area metropolitana di napoli.

Il secondo caso di cui Costa ha parlato con Palomba è poi quello del bene confiscato alla criminalità, affidato alla cooperativa Ars, che si trova a Casalnuovo e che è dedicato a Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio e Salvatore De Falco, tre giovani vittime innocenti di camorra.