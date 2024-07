Si era invaghito di una ragazzina più giovane di lui di più di 50 anni, al punto da seguirla e pedinarla ovunque. Questa mattina i carabinieri hanno notificato un divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) nei confronti di Antonio C., un 75enne di Benevento.

Benevento, si innamora di una ventenne e la pedina ovunque: divieto di avvicinamento per 75enne

L’indagine dei carabinieri è partita quando la giovane vittima ha denunciato che un uomo, a bordo di un’auto di piccola cilindrata, in diverse occasioni e anche nelle ore notturne, l’aveva seguita, sia all’uscita di casa sia lungo i percorsi per giungere al lavoro o dagli amici.

Addirittura il 75enne, in un’occasione, e in circostanze da chiarire, le avrebbe persino forato uno pneumatico. L’identità del 75enne è stata accertata partendo dalle verifiche sulla targa dell’autovettura utilizzata, risultata di proprietà di un’amica che, ascoltata come testimone, avrebbe confermato di avergliela prestata più volte: un dato emerso anche dall’analisi dei controlli di polizia sul territorio. Giovedì l’interrogatorio del 75enne.