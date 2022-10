Prende a pugni un uomo che palpeggia la sua fidanzata. E’ quanto accaduto nel centro storico di Benevento, lungo corso Garibaldi. Sia la vittima che l’aggressore sono stati denunciati. Ferito sanche un terzo soggetto, amico della coppia.

Benevento, palpeggia una ragazza: il fidanzato interviene e scoppia la rissa

E’ degenerata in aggressione una molestia perpetrata ai danni di una ragazza la scorsa notte. I carabinieri – come spiega Ottopagine.it – sono intervenuti nel centro storico trovando un uomo di 30enne di nazionalità marocchina che sanguinava al volto. Il malcapitato è stato trasportato all’ospedale San Pio di Benevento per le cure del caso.

Le immediate indagini dei militari dell’Arma hanno hanno permesso di accertare che poco prima il 30enne aveva avvicinato e palpeggiato una ragazza che stava passeggiando lungo il Corso Garibaldi in compagnia del fidanzato, un 25enne della provincia. Il giovane ha reagito per difendere la propria ragazza.

La colluttazione

Ne è nata una violenta colluttazione tra i due, nel corso della quale è rimasto ferito alla gamba anche un amico del fidanzato, colpito da una coltellata. I carabinieri hanno deferito all’autorità giudiziaria sia giovane che il presunto molestatore con le accuse di lesioni e violenza sessuale.