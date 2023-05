Perde la vita, sospetta che la moglie abbia un amante. L’accusa, scoppia un litigio e alla fine la prende a botte. Un comportamento che gli è costato l’arresto per lesioni. A finire in manette un 38enne di Benevento.

Benevento, scopre che la moglie ha un amante: la prende a botte e viene arrestato

La vicenda si è consumata domenica sera. Secondo quanto riporta Ottopagine.it, il 38enne, rientrato in casa, avrebbe avuto un’accesa discussione con la donna, accusata di avere una relazione extraconiugale da tempo con un altro uomo. Il diverbio degenera in violenza: il marito prende la coniuge a pugni e schiaffi sul viso.

Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto, l’hanno trovata che sanguinava e con gli abiti sporchi di sangue. La donna è stata trasportata in ospedale, dove i medici l’hanno giudicata guaribile in trenta giorni per le lesioni subite alle ossa nasali.

L’arresto

Dichiarato in arresto, il 38enne è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa. E’ difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, domani l’udienza di convalida dinanzi al gip della Procura di Benevento, Loredana Camerlengo.