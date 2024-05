È attualmente avvolta nel mistero la morte di un ragazzino di appena 13 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento.

Benevento, in ospedale con febbre alta: muore ragazzino di 13 anni

In preda a febbre alta e a un malore, il minorenne è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. Nonostante la corsa disperata presso il nosocomio sannita, però, il cuore del 13enne ha smesso di battere.

Tra le ipotesi prese in considerazione dal personale medico per spiegare il decesso improvviso anche una miocardite o una meningite fulminante. Sarà però l’esame autoptico disposto dalla Procura di Benevento a fare luce sulle cause della morte. La salma del 13enne si trova presso l’obitorio dell’ospedale Rummo. Indagini affidate ai carabinieri.