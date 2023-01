Accoltella l’ex marito per gelosia. E’ stata condannata a nove mesi e dieci giorni con l’accusa iniziale di tentato omicidio P.R., 55 anni, donna beneventana che ha fatto ricorso al rito abbreviato.

Benevento, lui ha un’altra: lei si vendica e l’accoltella

A emettere la sentenza di condanna il gup Gelsomina Palmieri. Decisiva, ai fini della pena, la riqualificazione del reato tentato omicidio in quello di lesioni aggravate, che prevede pene meno severe. Come spiega Ottopagine.it, in sede di valutazione, il giudice ha riconosciuto alla 55enne ance l’attenuante della provocazione e la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

La vicenda al 6 aprile 2020, in pieno lockdown. All’epoca un uomo di 58 anni arrivò all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento con diverse ferite all’addome provocate da armi da taglio. Dopo aver raccontato di essersi fatto male accidentalmente, i medici, insospettiti da quella versione piena di incongruenze, decisero di chiamare le forze dell’ordine. Furono poi gli uomini della Squadra Mobile a ricostruire esattamente la vicenda anche sulla scorta delle successive dichiarazioni della vittima.

La ricostruzione

Emerse chiaramente il coinvolgimento della moglie. Secondo la nuova ricostruzione, la coppia era ormai in crisi. La donna avrebbe accoltellato il marito al culmine di un’accesa discussione scatenata da una relazione extraconiugale che il 58enne aveva intrapreso da tempo. Sotto interrogatorio, la donna ammise poi le sue responsabilità e indicò anche il luogo in cui aveva nascosto il coltello con cui aveva ferito il consorte. Nessuna misura nei suoi confronti, poi la richiesta di rinvio a giudizio e la scelta del rito alternativo.