Arriva in ospedale con forti dolori addominali. Finisce su un barella e a quel punto l’infermiere di turno le avrebbe infilato una mano tra le gambe. E’ quanto denuncia una donna della Valle Caudina, in provincia di Benevento, che ha sporto denuncia contro l’operatore sanitario.

Benevento, infermiere molesta ragazza in barella: denunciato

La vicenda risale al maggio 2021, quando la vittima, in preda a forti dolori all’addome, aveva raggiunto l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento di viale Principe di Napoli per ricevere le cure del caso. Una volta arrivata al pronto soccorso – come spiega Ottopagine.it – sarebbe svenuta. A quel punto i sanitari l’avrebbero adagiata su una barella con un intervento, nel corso del quale, uno degli infermieri l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Non solo: avrebbe anche afferrato poi le mani della paziente e le avrebbe avvicinate ai suoi genitali.

La ragazza, nonostante lo stato di confusione, una volta lasciato l’ospedale, presentò denuncia ai carabinieri. La Procura della Repubblica di Benevento ha avviato un’indagine. L’indagato, però, difeso dall’avvocato Vincenzo Megna, ha sempre respinto gli addebiti contestati. In particolare ha spiegato che quel giorno era sì in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale sannita ma non era presente al momento dei fatti. Oggi si è tenuta l’udienza preliminare dinanzi al gup Pietro Vinetti: la difesa ha insistito per il non doversi procedere, il Pm e la parte civile per il rinvio a giudizio. Il processo partirà il 23 maggio del 2023.