Stroncato da un malore improvviso a soli 38 anni. E’ morto così Maurizio Addelio, giovane papà originario di Capua ma residente a Bellona, nell’alto casertano. Nel pomeriggio di oggi si celebreranno i funerali.

Lutto a Capua e Bellona, Maurizio stroncato da malore a 38 anni

Il dramma – come specifica Deanotizie – si è consumato nella mattinata di ieri, 13 febbraio. Maurizio si sarebbe sentito male ma nonostante l’intervento dei soccorsi il suo cuore ha smesso di battere. La sua inaspettata dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti. Lascia una moglie, Elisa, e i figli. La camera ardente è stata allestita in Via Cappella Bianca di Camigliano ma i funerali si terranno oggi, alle 15 e 30, nella Chiesa San Secondino Vescovo & Confessore di Bellona.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. In molti lo ricordano per la sua correttezza e la sua bontà d’animo. “Coloro che perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito – scrive Joy -. Alcune persone entrano nelle nostre vite e lasciano impronte nei nostri cuori e non siamo mai più gli stessi…Un amico che muore è qualcosa di te che muore…Niente è tanto caro a un amico come la tristezza per la sua morte”. “Una notizia agghiacciante – commenta Antonella – fai buon viaggio e proteggi la tua famiglia”.