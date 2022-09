Belen Rodriguez risponde alle domande dei suoi followers sotto a un post pubblicato su Instagram, anche a quelle relative ad una nuova presunta gravidanza.

Belen Rodriguez incinta? La risposta della showgirl ai suoi fan

La showgirl argentina ha ribadito di essere innamorata di Stefano De Martino, il conduttore napoletano con il quale ha avuto il piccolo Santiago. A un utente che le dice di essere ancora più bella da quando è tornato l’amore con l’ex ballerino di Amici, ha risposto: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

Non sono mancate critiche come quella scritta da un follower sotto ad uno scatto che la ritrae mentre è dal parrucchiere: “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”. Anche in questo caso Belen ha avuto la risposta pronta e l’ha ghiacciato: “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole”. Questo commento ha tirato in ballo anche Antonino Spinalbese, ex hairstylist, che adesso si trova nella casa del Grande Fratello Vip, e che di recente ha parlato di lei e di come la nascita di sua figlia, Luna Marì, gli abbia stravolto la vita.

“Non tutti mi conoscono al di fuori, quando non sono con mia figlia, voglio far presente che sono già sposato e non sono in cerca di niente. Credo di non poter gestire un altro amore perché sono invaghito di mia figlia, non riesco a trovare il tempo”, ha detto Spinalbese ad Alfonso Signorini.

In dolce attesa?

In molti hanno notato un pancino sospetto e così hanno chiesto a Belen Rodriguez se fosse di nuovo incinta e se il padre fosse Stefano o Antonino ma la show girl ha messo subito in chiaro le cose rispondendo con secco “no”.