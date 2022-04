Belen Rodriguez ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin insieme alla sorella Cecilia. La show girl argentina, di recente al timone de “Le Iene”, ha parlato anche della malattia confessata sul social dall’ex compagno, Antoninino Spinalbese.

Belen Rodriguez e la malattia dell’ex: “Non lo sapevo”

Durante l’intervista la conduttrice le ha chiesto se fosse al corrente della malattia autoimmune annunciata dall’ex dal suo profilo social ai follower: “So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas – ha spiegato – sì. Non è una cosa così… Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente”.

La show girl argentina si è detta comunque molti dispiaciuta: “E’ il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che fa bene tenersi le cose per sé stessi, ma sono anche una persona con un’umanità”.

Belen poi ha raccontato una ”punizione” data all’ex paparazzo: “Una volta ho tirato un cactus a Fabrizio Corona perché me ne aveva combinata un’altra delle sue, è stata lunga toglierli le spine di dosso ma se lo meritava”.

“Vorrei terzo figlio”

La showgirl argentina ha espresso il desiderio di volere un terzo figlio. “Non adesso, ma sicuramente forse il terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo in tre. Almeno due anni”. Con tono ironico la Toffanin ha chiesto con chi lo volesse fare, e Belen le ha risposto: ” Questo non si sa…”.