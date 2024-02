Gennaro Ferrara, un giovane talento della cucina italiana originario di Giugliano in Campania, si è aggiudicato la Medaglia D’argento nella categoria K1 (cucina calda singoli) ai Beer&Food Attraction.

Gennaro Ferrara Brilla al Beer&Food Attraction

La competizione, che si è svolta dal 16 al 18 febbraio a Rimini, è un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore alimentare e delle bevande. Rappresenta infatti la vetrina più completa a livello nazionale e internazionale per birre, bevande, cibo e le ultime tendenze dell’Eating Out Experience.

Studente dell’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, Gennaro Ferrara, classe 2005, ha partecipato alla categoria K1 (cucina calda singoli), dove la sfida consisteva nel valorizzare un prodotto d’eccellenza del territorio italiano: la Fontina DOP Valdostana.

La sua interpretazione della Fontina DOP Valdostana

Il suo piatto, frutto di una profonda ricerca e di una passione autentica per la cucina italiana di qualità, ha saputo interpretare in modo innovativo e rispettoso la Fontina DOP Valdostana, mettendo in luce le sue caratteristiche uniche.

La vittoria di Gennaro al Beer&Food Attraction non è solo un traguardo personale ma rappresenta anche un importante riconoscimento per l’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, confermando l’eccellenza della formazione offerta ai futuri professionisti del settore culinario.