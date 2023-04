BRT corriere (ex Bartolini) cerca cerca numerose figure da inserire in diverse sedi italiane. I profili più richiesto sono: impiegati operativi e corrieri. Le selezioni sono rivolte principalmente a diplomati.

Bartolini assume: si cercano corrieri e altre figure: come candidarsi

Bartolini opera in tutte le regioni italiane: Liguria, Campania, Piemonte, Lazio, Abruzzo, Valle d’Aosta, Lombardia, Molise, Trentino Alto Adige, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria. Si occupa anche di trasporto internazionale e riesce a raggiungere varie località in tutto il mondo grazie alla collaborazione con società ed aziende estere.

Il corriere BRT seleziona personale per assunzioni presso varie sedi presenti sul territorio nazionale. Le opportunità di lavoro interessano vari profili, da inserire presso la sede centrale di Bologna e anche presso altre sedi territoriali dal Nord, al Centro e Sud Italia.

Ecco l’elenco delle posizioni aperte e delle selezioni in corso suddivise per sedi:

Bologna

Cloud System Engineer;

Controller;

Cybersecurity Specialist;

Data Architect;

Database Administrator;

Impiegato tecnico;

Impiegato Ufficio Acquisti;

Internal Process Auditor;

Junior Auditor;

Junior Developer (Service Now & Power Platform);

Safety Specialist;

Software tester;

SoJunior Developer (Service Now & Power Platform) software tester;

Supplier Tax Specialist.

Altre sedi in Italia

Commerciale – Landriano (Pavia), Cazzano San Martino (Brescia), Sedriano;

– Landriano (Pavia), Cazzano San Martino (Brescia), Sedriano; Commerciale Interno – Osimo (Ancona), Matera, Rivalta di Torino, Taranto, Rovereto (Trento), San Giovanni Teatino (Chieti), Cazzago San Martino (Brescia), Pomezia (Roma), Milano, San Giovanni Lupatolo (Verona);

– Osimo (Ancona), Matera, Rivalta di Torino, Taranto, Rovereto (Trento), San Giovanni Teatino (Chieti), Cazzago San Martino (Brescia), Pomezia (Roma), Milano, San Giovanni Lupatolo (Verona); Impiegato prese e consegne – Guidonia (Roma), Milano, Origgio (Varese), Roma, Settimo Torinese, Treviso, Verona, Milano, Salerno;

– Guidonia (Roma), Milano, Origgio (Varese), Roma, Settimo Torinese, Treviso, Verona, Milano, Salerno; Impiegato Ufficio Partenze – Treviso, Bologna, Verona, Milano, Parma;

– Treviso, Bologna, Verona, Milano, Parma; Impiegato Ufficio Prese e Consegne – Cesena;

– Cesena; Impiegato/a Assistenza Clienti – Landriano (Pavia);

– Landriano (Pavia); Impiegato/a Operativo – Osio (Bergamo); Portogruaro (Venezia), Cosenza, Ancona, Belluno, Bolzano, Cremona, Ivrea, Mantova, Pesaro, Fiano Romano, Rovato (Brescia), San Mauro Torinese, Castellammare di Stabia (Napoli), Crespellano (Bologna), Firenze, Serra Riccò (Genova), Savona;

– Osio (Bergamo); Portogruaro (Venezia), Cosenza, Ancona, Belluno, Bolzano, Cremona, Ivrea, Mantova, Pesaro, Fiano Romano, Rovato (Brescia), San Mauro Torinese, Castellammare di Stabia (Napoli), Crespellano (Bologna), Firenze, Serra Riccò (Genova), Savona; Primo Operatore Ced – Firenze Osmannoro;

– Firenze Osmannoro; Responsabile Operativo – Ferrara, Vicenza;

– Ferrara, Vicenza; Supervisore Operativo Arrivi – Verona, Padova, Pisa, Rovereto (Trento),

– Verona, Padova, Pisa, Rovereto (Trento), Supervisore Operativo delle Partenze – Settimo Torinese,

– Settimo Torinese, Vice Operatore ICT – Cesena

Come candidarsi

Gli interessati ad entrare nell’azienda BRT possono inviare il proprio CV attraverso la piattaforma web BRT lavora con noi. I candidati il cui profilo risulta in linea con i profili ricercati, o comunque di interesse per l’azienda, vengono poi contattati per essere inclusi nell’iter di selezione.

