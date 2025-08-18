Paura a Barra, quartiere orientale di Napoli, dove un ordigno è esploso davanti a una nota pasticceria della zona. La deflagrazione, avvenuta in traversa Abbeveratoio, a pochi passi da via Luigi Volpicella, è stata avvertita distintamente da numerosi residenti, svegliati di soprassalto dal boato.

Barra, ordigno esplode davanti a una pasticceria: paura nel quartiere

Come riporta Il Mattino, l’esplosione ha danneggiato il marciapiede e le mattonelle davanti alla saracinesca del locale. Non risultano danni rilevanti all’interno, ma alcune conseguenze sarebbero state registrate nella cantina del palazzo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire la natura dell’attentato. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.