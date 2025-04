Divampa incendio nel distretto sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro di Barra, periferia orientale di Napoli, in via Ciccarelli. Le fiamme si sono sviluppate all’incendio dell’edificio rendendone necessaria l’evacuazione.

Barra, incendio nell’Asl Napoli 1 Centro: evacuato l’edificio

Il rogo è divampato in circostanze ancora da chiarire. Nella struttura erano presenti operatori sanitari e pazienti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, che hanno provveduto ad evacuare lo stabile. Le fiamme sarebbero partite da una tettoia per poi propagarsi all’interno. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Solo tanto spavento.