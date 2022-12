Picchiavano la mamma per estorcerle dei soldi. In manette sono finiti due gemelli di 17 anni. Un incubo tra le mura domestiche interrotto soltanto grazie all’intervento dei carabinieri.

Baronissi (Salerno), picchiano la madre per soldi: arrestati due gemelli

Aggressioni ripetute, botte, minacce. Una convivenza familiare segnata dalla violenza quella tra una mamma e i suoi figli. E’ stata proprio la donna, esasperata e sotto choc, ad allertare il 112: i militari dell’Arma della locale Compagnia sono giunti in casa e hanno arrestato i due gemelli con l’accusa di tentata estorsione.

Gli investigatori hanno accertato che i due 17enni pretendevano di farsi consegnare soldi da utilizzare poi per comprare la droga. I balordi sono stati trasferiti, su disposizione della Procura per i minorenni di Salerno, in una struttura di prima accoglienza. Per la donna, che ha avuto il coraggio di denunciare, la fine di un incubo durato troppo a lungo.