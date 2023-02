Il gruppo Barilla ha deciso di investire 30,4 milioni di euro per potenziare, in Campania e Puglia, due dei quindici siti produttivi, con l’assunzione di sedici nuovi addetti. Questo il progetto messo in campo per gli stabilimenti di Foggia e Marcianise (Caserta), dove viene prodotta, con grano 100% italiano, la pasta destinata all’Italia.

Barilla, nuove assunzioni nello stabilimento di Marcianise

L’operazione è avvenuta con il supporto di Invitalia che, attraverso il contratto di sviluppo, ha sostenuto l’iniziativa con un contributo a fondo perduto di 7,2 milioni di euro messi a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’investimento ha consentito a Barilla, per entrambi gli impianti, di incrementare la capacità produttiva e l’efficienza nella distribuzione.

A Marcianise, il gruppo ha investito quasi 19 milioni con la creazione di quattro nuove linee di produzione dedicate alla pasta lunga e corta e il rinnovamento dei siti di stoccaggio. Il progetto ha comportato dieci nuove assunzioni. Le candidature possono essere inviate sul sito www.barillagroup.com. nella sezione “Carriere”.

