Barbara d’Urso nei panni della docente universitaria. La nota conduttrice Mediaset infatti salirà in cattedra per tenere una lezione alla Iulm Food Academy di Milano dal titolo: “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”.

Barbara d’Urso in cattedra all’Università

L’appuntamento con la “lectio” di uno dei protagonisti più noti della tv italiana sarà il 23 gennaio. La D’Urso parlerà agli studenti del corso di laurea dello Iulm. Secondo quanto riporta NapoliToday, l’autrice del libro “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre”, è stata indicata dall’istituto come esperta nelle tematiche che riguardano il benessere psicofisico associato ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

Non è la prima volta che personaggi noti del mondo mediatico salgano in cattedra. Prima di Barbara d’Urso, di recente Sonia Bruganelli era stata scelta a Roma come docente presso la Luiss Business School del corso “Creatività e Gestione dei Format Televisivi”. Un ruolo inedito assegnato alle celebrità dello spettacolo che farà storcere il naso a qualche accademico.