Lo Chalet del centro di Giugliano si conferma tra i migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso per il 2023. Il noto bar giuglianese di piazza Gramsci è nuovamente nella guida dei Bar d’Italia 2023 con due tazzine e due chicchi di caffè. In questa edizione sono 45 i locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti da Nord a Sud, tra grandi conferme, balzi in avanti e interessanti novità.

Dal 2003, anche se la prima edizione della guida del Gambero Rosso risale a tre anni prima, vengono premiate con il massimo riconoscimento quelle insegne che si distinguono sia nell’offerta di caffetteria (i Chicchi) che nella proposta gastronomica, dolce e salata, e di beverage (le Tazzine).

Chalet del centro nella guida Bar d’Italia 2023

Gli ispettori del Gambero assegnano sia per la qualità di prodotti ma anche per l’atmosfera che ritrovano all’interno dell’attività commerciale. E lo Chalet per entrambe le categorie conquista due punti su tre come già negli scorsi anni.

“Quando arriva questo periodo dell’anno aspettiamo sempre trepidanti le valutazioni del Gambero Rosso per la loro guida “Bar d’Italia”: anche per il 2023 lo Chalet del Centro è confermato come eccellenza del territorio con “2 tazzine e 2 chicchi”. Ogni volta è sempre una grande emozione che si rinnova. Il nostro ringraziamento va a voi amici che date vita ogni giorno a questa grande storia di gusto a Giugliano in Campania” hanno scritto sulla pagina social dello Chalet del Centro.