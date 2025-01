Due bande distinte. Ma due negozi appartenenti allo stesso proprietario. Questa notte ignoti hanno cercato di mettere a segno un colpo prima a San Cipriano, al supermercato Conad di via Salerno, e poi alla “Bouletta” di Aversa, in via Salvo d’Acquisto. Entrambi i raid non sono stati portati a termine.

Bande di ladri in azione tra Aversa e San Cipriano: nel mirino le attività dello stesso proprietario

A immortalare i due tentati colpi sono state le immagini di videosorveglianza. A mettere in fuga i ladri sono stati i sistemi di antifurto scattati in entrambe le attività e l’intervento immediato della vigilanza privata. I balordi hanno provocato danni alla serranda e alla porta di ingresso. Sul raid commesso a San Cipriano d’Aversa indagano i carabinieri, intervenuti sul posto.

Non è la prima volta che la Conad di San Cipriano viene presa di mira. Già lo scorso 27 dicembre l’attività fu oggetto di un altro tentativo di furto, anche in questo caso fallito. Toccherà ora agli investigatori ricostruire la dinamica dei due eventi e identificare le due bande in azione. Si tratterebbe di persone diverse, che hanno agito in territori e orari differenti, a conferma dell’emergenza di microcriminalità che ormai imperversa nell’agro aversano.