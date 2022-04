Bancomat e transazioni elettroniche bloccate. Sono centinaia le segnalazioni che arrivano, da ogni parte del Paese, di malfunzionamento del Pos. Non è possibile effettuare pagamenti al supermercato o in qualunque altro negozio con la tessera magnetica. Nessun problema, invece, per chi vuole prelevare o pagare in uno sportello bancomat della propria banca.

Bancomat e Pos bloccati in tutta Italia: difficoltà con i pagamenti

Pos fuori uso, come segnala Downdetector, da Intesa Sanpaolo, Unicredit, BNL, Fineco e Poste Italiane. Disservizi, secondo alcuni, si registrano anche ai distributori di benzina: non si riesce infatti a pagare con la carta di credito dopo aver fatto rifornimento di carburante. Secondo fonti Nexi, il malfunzionamento sarebbe durato circa 30 minuti e non è chiaro quando si potrà tornare a pagare con il bancomat. La causa del problema non è ancora nota, ma Nexi esclude per ora un attacco esterno. Le autorità preposte stanno indagando sulla vicenda.