Ballottaggio comunali 2024, urne aperte fino alle 15: affluenza al 35,55% alle 23 di ieri

In Campania riaprono le urne per il secondo turno delle elezioni amministrative. Si potrà votare fino alle 15, dopodiché inizieranno le operazioni di scrutinio. Alle 23 di ieri, l’affluenza era del 35,55% degli aventi diritto, in calo di circa 21 punti rispetto al primo turno, dove la partecipazione era stata del 56,67%. Questi dati sono stati resi noti dal Viminale e sono consultabili sul portale Eligendo, riferendosi a tutte le 321 sezioni della regione.

Nove i comuni interessati dal voto. In provincia di Napoli si vota a San Giuseppe Vesuviano, Sant’Antimo, Grumo Nevano e Torre Annunziata. Quest’ultimo, il comune più popoloso con oltre 40mila abitanti, è stato al centro di un caso politico dopo il ritiro del candidato di centrodestra Carmine Alfano a causa di polemiche per alcune sue frasi omofobe riportate dai media.

Avellino, l’unica città capoluogo coinvolta nella tornata amministrativa, vede sfidarsi Antonio Gengaro, candidato del centrosinistra, e Laura Nargi, vicesindaco uscente sostenuta da liste civiche. A Sant’Antimo, dove la sfida è tra Massimo Buonanno e Nicola Marzochella, l’affluenza alle 23 si è attestata al 34,18%.

In provincia di Salerno, urne aperte a Nocera Superiore. Nel Casertano si vota ad Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno. Ad Aversa, dove Franco Matacena e Antonio Farinaro si contendono la fascia tricolore, l‘affluenza è stata del 27,76%, in netto calo rispetto al 57,68% del primo turno. Nessun ballottaggio riguarda invece la provincia di Benevento.