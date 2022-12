Dopo quello al braccio, Gabriel Garko ha avuto un altro infortunio. Nel corso della trasmissione La vita in diretta, Milly Carlucci ha raccontato che l’attore si è fatto male al polpaccio.

Ballando con le stelle, un altro infortunio per Gabriel Garko

“L’altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio”, ha detto la conduttrice di Ballando con le Stelle.

“Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare”, ha aggiunto Milly Carlucci.

Quando si è trattato del braccio, Gabriel Garko – nonostante fosse sofferente per l’intervento – ha trovato la grinta di scendere in pista e regalare comunque delle performance di buon livello. In molti sperano che l’attore possa farcela anche stasera e arrivare alla finalissima del 23 dicembre.

Intanto, Milly Carlucci ha raccontato cosa accadrà nelle ultime due puntate: “Ci sono sei coppie scatenate, già qualificate, alla ricerca di punteggio. Così, nella finalissima del 23 dicembre, avranno già una classifica, con il primo, il secondo, il terzo posto e così via. A loro si aggiungerà il vincitore del torneo del ripescaggio. Ci sono gli altri, quelli dei tavolini, che sono qui agguerritissimi per tornare in gara”.