Balenottera morta nel porto di Napoli: il cetaceo trovato senza vita dopo giorni di avvistamenti

È morta la balenottera che nei giorni scorsi aveva fatto il suo ingresso nel porto di Napoli, attirando l’attenzione di cittadini, turisti e operatori marittimi. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, 28 febbraio, attraverso un post pubblicato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, accompagnato da un video che mostra il giovane cetaceo privo di vita. “Purtroppo è morta la balenottera che era entrata nel porto di Napoli», si legge nel messaggio condiviso online. L’episodio aveva suscitato grande curiosità e preoccupazione, vista la presenza insolita dell’animale in un’area ad alta intensità di traffico marittimo.

Balenottera nel porto di Napoli: possibili accertamenti sulle cause della morte

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Non si esclude che possano essere effettuati accertamenti veterinari e scientifici per chiarire le condizioni dell’esemplare e verificare se fosse già debilitato o se abbia riportato eventuali traumi.

La balenottera, lunga circa otto metri, era stata avvistata nei giorni scorsi nello specchio d’acqua antistante il Molo Beverello, uno dei punti più trafficati del porto di Napoli. L’animale aveva sostato per alcune ore prima di allontanarsi, sotto l’occhio attento delle autorità marittime.

Monitoraggio e sicurezza della navigazione

Per consentire le operazioni di monitoraggio e garantire la sicurezza della navigazione, era stato temporaneamente sospeso il traffico degli aliscafi.