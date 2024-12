Baia Domizia s’accende anche d’inverno per il Capodanno con il Gran Galà al Mamamare

Baia Domizia si conferma una destinazione in continua evoluzione, pronta a destagionalizzare il turismo e le attività del territorio grazie ad eventi esclusivi anche nel periodo invernale. Il Gran Galà di Capodanno al Mamamare, in programma per il 31 dicembre, rappresenta una prima assoluta: un evento di buona gastronomia e intrattenimento che porta la magia della nightlife anche fuori stagione.

Il Gran Galà offrirà una serata che unisce cucina di qualità, musica e divertimento in un’atmosfera esclusiva. In perfetto stile Mamamare, gli ospiti potranno scegliere tra tre menù – Mare, Terra e Bambini – ideati per sorprendere i palati più raffinati.

Tra le proposte spiccano piatti come il risotto con provolone dei Monti Lattari, zafferano e ostriche Gillardeau, o la guancia di vitello con scampi e castagne del prete, fino al dolce gran finale con la tradizionale cassatina moderna e il brindisi di mezzanotte con panettone, zampone e lenticchie, simbolo di buon auspicio. Per animare la notte, il DJ guest Dario Guida sarà protagonista con una selezione musicale che promette di trasformare la serata in un evento memorabile.

“Da anni lavoro nel settore della nightlife, e ogni estate con il Mamamare trasformiamo le notti di Baia Domizia in momenti indimenticabili”, dichiara Marcello Gervasio, organizzatore dell’evento. “Per la prima volta apriamo le porte anche in inverno, con l’obiettivo di far vivere la nostra magia tutto l’anno,” conclude. “Questo evento non è solo una festa, ma anche un’opportunità per dimostrare che Baia Domizia può essere una destinazione attrattiva e viva anche fuori stagione.”

Entusiasmo anche nelle parole di Orsola Girone, general manager di Cumeja: “Il Gran Galà di Capodanno al Mamamare segna un nuovo capitolo per Baia Domizia, che punta a valorizzare il territorio con proposte di qualità capaci di attirare pubblico anche nei mesi più freddi. E per chi, terminati i festeggiamenti, avrà voglia di vivere anche l’ospitalità del Cumeja, potrà pernottare in una delle nostre confortevoli camere disponibili su www.cumeja.it”.

Dettagli dell’evento

• Data: 31 dicembre 2023

• Location: Mamamare, Baia Domizia

• Dress code: Chic & Elegant

• Prezzi:

• Menù adulti: €150

• Menù bambini: €60

• Ingresso veglione con drink: €50

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 3273195706.