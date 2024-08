Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Guardia Costiera, ha sequestrato un’area di 10.500 metri quadrati di demanio marittimo a Bagnoli, dove era stato realizzato un lido completamente abusivo. Le Fiamme Gialle hanno condotto i controlli, scoprendo che l’area era stata illegalmente occupata e trasformata in una struttura balneare senza alcuna autorizzazione.

Al termine delle operazioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa cinquecento sedie, 270 lettini, 130 ombrelloni, 130 tavolini e due gazebo utilizzati per l’attività illecita. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli per l’occupazione abusiva e la realizzazione non autorizzata delle strutture.