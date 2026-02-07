Controlli a tappeto dei locali notturni in tutta la provincia partenopea per i carabinieri. Questa notte i militari della compagnia di Bagnoli – insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1 centro con il Nil di Napoli – hanno denunciato il titolare di una nota discoteca di via Coroglio 128.

Bagnoli, discoteca con lavoratori in nero e uscita di sicurezza chiusa a chiave: scatta sequestro

Durante gli accertamenti sono stati trovati 6 lavoratori in nero. Trovata nessuna documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro né tantomeno documenti di valutazione rischi. Nessuna traccia dei dispositivi di protezione individuale e la mancata sorveglianza sanitaria nei confronti del personale.

È stata riscontrata, inoltre, l’impossibilità di un pronto utilizzo degli estintori in caso di incendio perché dietro ad altri materiali accatastati. L’impianto elettrico non era a norma e l’unica uscita di sicurezza presente era chiusa a chiave. La discoteca è stata sequestrata. Il centinaio di persone presenti ha lasciato il locale senza creare disordini.