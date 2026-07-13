Bacoli, spiagge libere, sindaco e cittadini: “Orgogliosamente pezzenti”

Le spiagge libere di Bacoli continuano ad attirare migliaia di bagnanti e diventano il simbolo del confronto sul diritto all’accesso gratuito al mare.

Alla ribalta della cronaca, il caso della donna insultata per aver chiesto di utilizzare i servizi igienici di uno stabilimento non essendone cliente ed apostrofata “pezzente”. Da quell’episodio, il termine “pezzenti”, nato come offesa, è stato rilanciato da cittadini anche dal sindaco Josi Della Ragione come slogan a sostegno della libera fruizione delle spiagge.

L’amministrazione comunale conferma l’obiettivo di destinare l’81 per cento del litorale cittadino alle spiagge libere, attraverso il nuovo Piano delle aree demaniali. Intanto prosegue il potenziamento dei servizi: sulle aree pubbliche sono già presenti bagni, pedane per facilitare l’accesso alla battigia, contenitori per la raccolta differenziata e navette gratuite.

Nei prossimi giorni saranno inoltre installate le prime otto docce pubbliche gratuite, un servizio mai realizzato prima sugli arenili liberi di Bacoli. Per il Comune l’obiettivo è garantire spiagge pubbliche sempre più curate, accessibili e dotate di servizi, trasformandole in un’alternativa concreta agli stabilimenti balneari.