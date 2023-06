si masturba davanti a un bambino e alla madre. E’ successo in via Miliscola, nei pressi del lido “Enea”. L’uomo, un 53enne del posto, è stato arrestato.

Bacoli, si masturba davanti a un bimbo e alla mamma: arrestato

L’uomo deve rispondere di corruzione di minorenne. Secondo una prima ricostruzione, il 53enne sarebbe stato sorpreso sulla scogliera vicina al lido “Enea”, in via Lido Miliscola, mentre si produceva in atto di autoerotismo davanti agli occhi atterriti di un bambino di 6 anni e della sua mamma.

La scena si è consumata in pieno giorno, in uno dei litorali più frequentati della Campania. Il molestatore è stato subito bloccato sul posto. I carabinieri di Bacoli, intervenuti in via Miliscola, l’hanno sottoposto ad arresto. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.