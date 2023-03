E’ un risveglio triste per la città di Bacoli. E’ venuta a mancare, all’età di 31 anni, Flavia Somma, stroncata da un brutto male contro cui lottava da diversi mesi. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio che questa mattina hanno accolto la notizia nella cittadina flegrea.

Bacoli piange Flavia Somma: giovane mamma aveva appena 31 anni

Flavia lascia il marito, Daniele, con cui era convolato a nozze il 2016, e un figlio piccolo. Era una mamma affettuosa e dedita alla famiglia. I suoi sogni sono stati spezzati bruscamente da un destino che non le ha lasciato scampo. I funerali di Flavia si terranno domani, 1 aprile, alle ore 9 e 30 presso la parrocchia di S.Antimo e San Filomena. Attesi amici. parenti. Il marito, Daniele De Giovanni, è noto per gestire un bar pasticceria omonima in via Miseno a Bacoli. Sui social sono decine le foto che ritraggono Flavia e Daniele insieme al figlioletto, biondo e con gli occhi azzurri come la mamma. Una famiglia felice che amava viaggiare e trascorrere giornate all’aria aperta.

“Sto cercando di ripercorrere tutti gli anni passati insieme, dalle elementari alle medie, e tutti gli anni in cui, pur essendoci divise scolasticamente, condividevamo sempre con piacere un momento insieme”, ricorda l’amica Annalisa. “Ho impresso nella mente l’ultima volta in cui ti ho vista…Sei stata una combattente fin dalla nascita, hai mostrato una forza e un coraggio indicibile nell’affrontare tutte le dure prove a cui la vita ti ha sottoposto; troppe, amica mia. Avevi bisogno di riposare. Ma meritavi un epilogo diverso. Meritavi di vivere la vita con la spensieratezza dei tuoi 30 anni e di crescere tuo figlio, il tuo capolavoro, la tua continuazione”.