C’era anche un bambino di 9 anni nell’auto su cui si era appoggiata la coppia per consumare un rapporto sessuale. Si tratta del figlio di uno dei due trentenni protagonisti della scena hot.

Bacoli, lo fanno davanti a tutti: nell’auto a guardare anche il figlio di 9 anni

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il minorenne sarebbe il figlio di uno dei due amanti, costretto così suo malgrado ad assistere all’indecorosa scena. La coppia si è resa protagonista di altri due momenti di sesso in pubblico prima di quello di Bacoli. Il primo ad Arco Felice, in un bar nel quale sono entrati intorno alle 21, e il secondo ancora in strada a Pozzuoli.

Intanto le forze dell’ordine hanno identificato i due grazie ad alcune testimonianze e alla targa dell’auto. Si tratta di due trentenni. La donna, in passato, era stata segnalata dalle forze dell’ordine nell’ambito di una operazione antidroga nella zona Flegrea. Per entrambi sta per scattare la denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Intanto è già corsa al Lotto: 21-72.83 il terno che campeggia nelle ricevitorie della zona.