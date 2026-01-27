Bacoli, Giovanni morto sullo yacht: ipotesi intossicazione da acido solfidrico

Sarebbe stata una intossicazione da acido solfidrico la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli trovato morto l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco, in Sardegna. È quanto emerge da indiscrezioni trapelate nelle ultime ore in merito agli esiti dell’autopsia. Secondo quanto si apprende, la morte del giovane skipper sarebbe riconducibile all’inalazione di un potente gas tossico, estremamente pericoloso anche a basse concentrazioni.

Autopsia e accertamenti depositati in Procura

Le conclusioni emergerebbero dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici, depositati nei giorni scorsi presso la Procura di Tempio Pausania. Il fascicolo è seguito dalla pm Milena Aucone, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Se tali indiscrezioni dovessero essere confermate ufficialmente, il quadro investigativo potrebbe subire una svolta significativa rispetto alle ipotesi iniziali.

Yacht ancora sotto sequestro

Lo yacht, di proprietà di Annalaura di Luggo, manager e consigliere delegato del cantiere Fiart Mare di Bacoli, risulta tuttora sotto sequestro. Nei mesi successivi al ritrovamento del corpo sono stati effettuati numerosi accertamenti tecnici a bordo dell’imbarcazione, con particolare attenzione al funzionamento delle batterie e agli impianti.

Le prime ipotesi investigative

In una fase iniziale delle indagini, gli investigatori avevano ipotizzato che la morte del giovane skipper potesse essere stata causata dalle esalazioni nocive provenienti dal wc chimico presente a bordo. Una pista che ora potrebbe essere superata alla luce delle nuove risultanze medico-legali. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del 21enne, una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Bacoli.