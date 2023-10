Attentato dinamitardo a un ufficiale della Guardia di Finanza di Napoli. Ad agire sarebbe stato un esponente della malavita locale. Questa mattina i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto 50enne, indagato per il tentato omicidio di un ufficiale Superiore della Fiamme Gialle in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato.

Bacoli, attentato sotto casa: fatta esplodere l’auto di un ufficiale della Guardia di Finanza

Le indagini sono scattate nel marzo 2023 a seguito di un grave attentato dinamitardo subito dall’ufficiale, vittima di una violenta esplosione provocata da un ordigno artigianale posizionato a bordo della sua autovettura in via Bellavista. L’Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza era alla guida del veicolo quando è stato azionato l’ordigno da parte dell’indagato, che si trovava presumibilmente a pochi metri dal luogo dell’esplosione. L’ufficiale è riuscito ad uscire illeso dal proprio mezzo nonostante la violenta deflagrazione derivata abbia distrutto completamente l’autovettura in pochi minuti.

Addirittura alcuni pezzi dell’auto, di una certa consistenza, siano stati rinvenuti ad oltre 60 metri dal luogo dell’esplosione, a testimonianza appunto della micidialità dell’ordigno non convenzionale impiegato. Oltre all’arresto del presunto colpevole da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Napoli, sono state altresì eseguite alcune perquisizioni personali domiciliari. L’obiettivo è individuare i potenziali mandanti di questa cruenta azione criminosa.