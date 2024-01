Hanno tentato di rapinare un venditore ambulante con un coltello ed un bastone, per poi ferirlo. È ancora allarme baby gang a Napoli, stavolta teatro dell’aggressione è il Vomero, quartiere collinare della città partenopea. Due minorenni sono stati fermati ma si cerca il terzo, che è riuscito a scappare.

Baby gang ferisce ambulante al Vomero durante tentativo di rapina: 2 minorenni fermati

L’episodio si è verificato la scorsa domenica, nella centralissima via Scarlatti. A denunciare la vicenda è la co-portavoce cittadina di Europa Verde Nelide Milano. La vittima, si apprende, è stata ferita ad un dito dai tre giovanissimi. Due di loro sono stati bloccati dai Carabinieri mentre il terzo si è dileguato tra le traverse del quartiere collinare.

“Occore piano d’emergenza”

“Ci auguriamo che chi è scappato venga presto identificato ed acciuffato. Per tutti e tre chiediamo una condanna seria per questi soggetti. L’essere troppo indulgenti con i delinquenti minorenni ha portato all’anarchia totale e le strade ora sono sotto il loro controllo”, ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli assieme a Milano, che chiedono un piano d’emergenza: “Napoli – proseguono – non può essere vittima delle baby gang”.